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08:59, 31 июля 2023Бывший СССР

В МИД заявили о проработке ответа на решение Молдавии сократить дипломатов РФ

МИД: Москва работает над ответом на решение Молдавии выслать дипломатов РФ

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Министерство иностранных дел (МИД) России прорабатывает конкретные меры на решение Молдавии сократить численность российских дипломатов в стране. Об этом рассказал РИА Новости директор Второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.

По его словам, Москва рассматривает решение Кишинева как очередной недружественный шаг, который направлен на разрушение отношений двух стран. Полищук отметил, что данному решению предшествовала антироссийская кампания «с голословными и не имеющими ничего общего с действительностью обвинениями посольства России во "вмешательстве" во внутренние дела Молдавии и "шпионской деятельности"».

Полищук также добавил, что от сокращения российского дипломатического присутствия пострадают простые молдавские граждане, поскольку возможности оказаниям им услуг будут существенно ограничены.

Ранее экс-президент Молдавии, лидер оппозиционной в республике Партии социалистов Игорь Додон заявил, что власти страны хотят быть в тренде с Западом, высылая дипломатов России. Подобные действия он назвал дипломатической ошибкой, поскольку Москва является давним стратегическим партнером Кишинева.

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    Марина Совина
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