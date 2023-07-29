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22:15, 29 июля 2023Мир

Додон назвал ошибку Молдавии в отношении России

Додон: власти Молдавии хотят быть в тренде с Западом, высылая дипломатов России
Игорь Додон

Игорь Додон. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Решение о высылке российских дипломатов из Молдавии было принято властями, чтобы понравиться Западу, заявил экс-президент Молдавии, лидер оппозиционной в республике Партии социалистов Игорь Додон, передает телеканал Exclusiv TV.

По его словам, Кишинев захотел быть в «тренде» со странами НАТО, которые ранее поступили аналогичным образом. Политик напомнил, что решение принималось на основании «каких-то газетных историй». «Большинство стран НАТО высылали последние месяцы российских дипломатов, и молдавские власти, для того чтобы быть в том же тренде, хотя мы нейтральная страна, придумали эту историю с "тарелками"», — указал Додон.

Он назвал подобные действия властей в отношении РФ дипломатической ошибкой, так как Москва является давним стратегическим партнером Молдавии.

26 июля пресс-секретарь правительства Молдавии Даниел Водэ сообщил, что численность сотрудников российского посольства в Кишиневе сократят до 10 дипломатов и 15 технических работников.

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    Марина Совина
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