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12:27, 26 июля 2023Бывший СССР

В Молдавии назвали численность посольства России после сокращения

В правительстве Молдавии заявили, что численность посольства РФ сократят до 10 дипломатов
Посольство России в Молдавии

Посольство России в Молдавии. Фото: Justin Forest / Wikimedia

Численность сотрудников российского посольства в Кишиневе сократят до 10 дипломатов и 15 технических работников. Об этом заявил пресс-секретарь правительства Даниел Водэ по итогам брифинга, цитирует ТАСС.

«Число дипломатических работников будет сокращено до 10 человек, до 15 человек будет сокращен технический персонал», — сказал он. По словам пресс-секретаря, молдавские власти уведомили об этом представителя посольства России.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Москва ответит Кишиневу на сокращение численности дипмиссии. Она также назвала это решение необоснованным. Действия Молдавии являются очередным шагом к разрушению двусторонних отношений со стороны властей республики, добавила Захарова.

26 июля глава Министерства иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Молдавии Николай Попеску рассказал, что основанием для этого решения стала якобы причастность российских дипломатических работников к дестабилизации обстановки в стране.

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    Кристина Есикова
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