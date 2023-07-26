Россия ответит Молдавии на сокращение численности дипмиссии

Захарова назвала решение Молдавии о сокращении численности дипмиссии РФ необоснованным

Москва ответит Молдавии на сокращение численности российского посольства. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала это решение Кишинева необоснованным, ее цитирует РИА Новости.

«Мы расцениваем это как ничем не обоснованные недружественные действия, которые не останутся без ответа», — сказала она. Захарова отметила, что сокращение численности российской дипмиссии является очередным шагом к разрушению двусторонних отношений со стороны молдавских властей.