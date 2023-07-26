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11:57, 26 июля 2023Бывший СССР

Россия ответит Молдавии на сокращение численности дипмиссии

Захарова назвала решение Молдавии о сокращении численности дипмиссии РФ необоснованным

Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Москва ответит Молдавии на сокращение численности российского посольства. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала это решение Кишинева необоснованным, ее цитирует РИА Новости.

«Мы расцениваем это как ничем не обоснованные недружественные действия, которые не останутся без ответа», — сказала она. Захарова отметила, что сокращение численности российской дипмиссии является очередным шагом к разрушению двусторонних отношений со стороны молдавских властей.

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    Кристина Есикова
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