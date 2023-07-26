Молдавия решила сократить численность посольства России

Глава МИДЕИ Молдавии Попеску сообщил о решении сократить численность посольства России

Молдавия решила сократить численность российского посольства, заявил в ходе заседания правительства глава Министерства иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) страны Николай Попеску. Об этом сообщает ТАСС.

«Пришли к общему мнению с учреждениями и лицами, принимающими политические решения, о необходимости ограничения числа дипломатов России, аккредитованных в Молдавии», — сказал он.

По словам Попеску, основанием для таких действий стала якобы причастность российских дипломатических работников к дестабилизации обстановки в республике.

Ранее Попеску заявлял, что у него имеются вопросы к количеству российских дипломатов в стране. По его словам, Кишинев видит «враждебную, агрессивную, неправильную, неуважительную политику по отношению к Молдавии» со стороны России.