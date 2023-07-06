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00:36, 6 июля 2023Бывший СССР

Глава МИД Молдавии заявил об имеющихся вопросах к дипмиссии России

Глава МИД Молдавии: у Кишинева есть вопросы к количеству российских дипломатов в стране

Фото: Inquam Photos / Octav Ganea / Reuters

Вице-премьер, глава Министерства иностранных дел (МИД) Молдавии Нику Попеску заявил, что у него имеются вопросы к количеству российских дипломатов в стране. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, Кишинев видит видит «враждебную, агрессивную, неправильную, неуважительную политику по отношению к Молдавии» со стороны России. В связи с этим, подчеркнул министр, у всех возникают вопросы к количеству лиц, которые не участвуют в разрешении и минимизации проблем в отношении с Россией.

Попеску отметил, что большое число сотрудников дипмиссии должно помогать налаживать отношения между странами. Он отметил, что уже были случаи высылок лиц из дипмиссии РФ. «Если Россия продолжит недружественную политику в отношении Молдавии, заявления и действия, которые будут касаться дестабилизации ситуации Молдавии, будут навязывать траты и стресс для экономики, для страны, для наших граждан, очевидно, что последуют ответы, в том числе по дипломатической линии», — заявил глава молдавского МИД.

Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что у Молдавии и России всегда отсутствовало взаимоуважение в отношениях, несмотря на старания Кишинева. По ее словам, получить уважительное отношение со стороны Москвы не удалось даже с помощью соглашений о сотрудничестве, «в том числе соглашения о стратегическом сотрудничестве или соглашения на уровне СНГ».

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    Марина Совина
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