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21:29, 31 мая 2023Мир

Молдавия упрекнула Россию в отсутствии взаимоуважения в отношениях стран

Санду: у Молдавии и России всегда отсутствовало взаимоуважение в отношениях
Майя Санду

Майя Санду. Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

У Молдавии и России всегда отсутствовало взаимоуважение в отношениях, несмотря на старания Кишинева. Об этом заявила молдавский лидер Майя Санду в интервью телеканалу TVR Moldova.

Политик подчеркнула, что она старалась выстроить прагматичные отношения с Москвой, но ее попытки оказались безуспешны. «Надо признать, что у нас никогда не было отношений, основанных на взаимоуважении, несмотря на все усилия со стороны Молдавии…» — отметила Санду.

По ее словам, получить уважительное отношение со стороны Москвы не удалось даже с помощью соглашений о сотрудничестве, «в том числе соглашения о стратегическом сотрудничестве или соглашения на уровне СНГ». Она добавила, что при принятии решений Молдавия руководствуется интересами граждан, в частности, это касается и решений об отношениях с Россией.

Ранее Санду пообещала, что российский президент Владимир Путин будет арестован в случае его визита в Молдавию. Она пояснила, что к таким мерам полиция республики прибегнет в соответствии с решением Международного уголовного суда (МУС).

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    Марина Совина
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