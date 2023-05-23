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12:53, 23 мая 2023Бывший СССР

В Молдавии пообещали арестовать Путина в случае его визита в республику

Президент Молдавии пообещала арестовать Владимира Путина в случае его визита в республику

Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

Правоохранительные органы Молдавии арестуют президента России Владимира Путина в случае его визита в республику. Об этом президент страны Майя Санду заявила в интервью Euronews Romania.

По ее словам, к таким мерам молдавские силовики прибегнут в соответствии с решением Международного уголовного суда (МУС). «Республика Молдова подписала соглашение об уголовном суде, и Молдавия будет уважать решение суда», — подчеркнула Санду.

17 марта стало известно о решении МУС выдать ордеры на арест Путина и уполномоченного при президенте России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой по обвинению в незаконном вывозе детей с Украины.

Позднее Следственный комитет РФ заочно предъявил обвинения прокурору МУС Хану Кариму Асаду Ахмаду и судье Розарио Сальваторе Айтале. В ведомстве пояснили, что они «вынесли незаконные решения об аресте».

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Алевтина Запольская
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