Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:21, 3 августа 2023Силовые структуры

В Москве таксист-наркодилер врезался в фонарный столб и попал в руки полиции

В Москве следователи возбудили дело против таксиста из СНГ за оборот наркотиков

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Москве полиция задержала 25-летнего мужчину из ближнего зарубежья, в такси которого обнаружили более 100 граммов гашиша и производного N-метилэфедрона. Об этом «Ленте.ру» сообщил начальник пресс-службы столичного главка МВД Владимир Васенин.

В отношении задержанного следователи возбудили уголовное дело по статье 228.1 («Незаконный оборот наркотических средств») УК РФ, его отправили под стражу. Правоохранители также выяснили, что молодой человек из СНГ находится в России с нарушением миграционного законодательства. За это его привлекли к ответственности по статье 18.8 («Нарушение иностранным гражданином режима пребывания в Российской Федерации») КоАП РФ. Также за несоблюдение правил дорожного движения и аварию в отношении него составили семь протоколов по различным статьям КоАП РФ.

На Станционной улице сотрудники ДПС попытались остановить автомобиль мужчины, чтобы проверить документы, однако он дал по газам, началась погоня. В какой-то момент таксист не справился с управлением и врезался в фонарный столб, после чего был задержан. Силовики провели осмотр его машины и нашли под ковриком с водительской стороны 12 черных полимерных свертков с магнитами, а со стороны пассажирского сиденья — еще 40 грипперов с порошкообразным веществом неизвестного происхождения. Полиция изъяла все свертки и отдала их содержимое на экспертизу. Она показала, что в упаковках был гашиш и производное N-метилэфедрона.

Кадры погони «Ленте.ру» предоставили в пресс-службе столичного главка МВД. На них видно, что машина ДПС едет вплотную к такси. Далее на видео демонстрируют фотографии повреждений, которые остались на автомобиле после аварии.

Ранее в Москве инспекторы ГИБДД изъяли у пассажира такси около двух с половиной килограммов героина.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Митина
    Обсудить
    Последние новости

    Минтранс предложил изменить правила о превышении скорости в России

    В России признан нежелательным бельгийский центр исследований

    В Apple рассказали об iPhone со съемной батареей

    «АвтоВАЗ» заявил о готовности обеспечить чиновников машинами

    Решение закупать валюту по новому бюджетному правилу объяснили

    Площадь пожара на производстве под Москвой увеличилась

    Вероятность снижения цен на водку в России оценили

    Adidas решил избавиться от оставшихся в России магазинов

    В Польше пообещали без колебаний применить оружие на границе с Белоруссией

    Российский полковник высказался об опасности «конфетных бомб» ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости