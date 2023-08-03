В Москве таксист-наркодилер врезался в фонарный столб и попал в руки полиции

В Москве следователи возбудили дело против таксиста из СНГ за оборот наркотиков

В Москве полиция задержала 25-летнего мужчину из ближнего зарубежья, в такси которого обнаружили более 100 граммов гашиша и производного N-метилэфедрона. Об этом «Ленте.ру» сообщил начальник пресс-службы столичного главка МВД Владимир Васенин.

В отношении задержанного следователи возбудили уголовное дело по статье 228.1 («Незаконный оборот наркотических средств») УК РФ, его отправили под стражу. Правоохранители также выяснили, что молодой человек из СНГ находится в России с нарушением миграционного законодательства. За это его привлекли к ответственности по статье 18.8 («Нарушение иностранным гражданином режима пребывания в Российской Федерации») КоАП РФ. Также за несоблюдение правил дорожного движения и аварию в отношении него составили семь протоколов по различным статьям КоАП РФ.

На Станционной улице сотрудники ДПС попытались остановить автомобиль мужчины, чтобы проверить документы, однако он дал по газам, началась погоня. В какой-то момент таксист не справился с управлением и врезался в фонарный столб, после чего был задержан. Силовики провели осмотр его машины и нашли под ковриком с водительской стороны 12 черных полимерных свертков с магнитами, а со стороны пассажирского сиденья — еще 40 грипперов с порошкообразным веществом неизвестного происхождения. Полиция изъяла все свертки и отдала их содержимое на экспертизу. Она показала, что в упаковках был гашиш и производное N-метилэфедрона.

Кадры погони «Ленте.ру» предоставили в пресс-службе столичного главка МВД. На них видно, что машина ДПС едет вплотную к такси. Далее на видео демонстрируют фотографии повреждений, которые остались на автомобиле после аварии.

Ранее в Москве инспекторы ГИБДД изъяли у пассажира такси около двух с половиной килограммов героина.