Россиянка захотела помочь следствию и лишилась квартиры

Жительница Екатеринбурга захотела помочь следствию и лишилась жилья

Жительница Екатеринбурга захотела помочь следствию, из-за чего лишилась жилья и денег. Оказалось, что ее обманули мошенники, представившиеся сотрудниками Центробанка, передает портал E1.RU.

В мае 2023 года с россиянкой связался якобы руководитель отдела безопасности регулятора. Он сообщил, что на имя женщины оформлено несколько кредитов, средства с которых мошенники пытаются перевести на свои счета. Звонивший убедил собеседницу самостоятельно сделать запросы на кредиты и подчеркнул, что рассказывать о ситуации посторонним нельзя — утечка ее данных могла произойти со стороны знакомых.

После того как россиянка получила взятые в кредит деньги, ее попросили зачислить их на «безопасный» счет. Она проводила операцию дважды, суммарно перечислив мошенникам 386 тысяч рублей. «Далее кредиты, якобы оформленные на мое имя, оказались оспорены и отменены благодаря моим заявкам на выдачу кредитов, кроме двух, оформленных под залог квартиры», — рассказала потерпевшая.

С женщиной снова связались мошенники и сообщили, что неизвестные несколько раз продали ее жилье, однако сотрудники ЦБ успели приостановить сделки. После звонившие уговорили собеседницу продать квартиру за 2,8 миллиона рублей, уверив, что сделка будет формальной. Собственница согласилась и не стала читать документы при подписании, так как считала, что полиция контролирует процесс. Полученную сумму она отправила мошенникам, которые затем перестали выходить на связь.

«Сейчас мне регулярно звонят риелторы и требуют, чтобы я освободила квартиру», — рассказала потерпевшая. Она добавила, что проданное из-за мошенников жилье — единственная недвижимость в ее собственности.

Ранее житель Ростова-на-Дону лишился крупной суммы денег и жилья после разговора по телефону. Злоумышленники убедили его якобы помочь силовым структурам поймать черных риелторов.