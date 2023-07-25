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20:16, 25 июля 2023Среда обитания

Россиянин захотел помочь следствию и лишился жилья

Житель Ростова-на-Дону захотел помочь следствию, после чего лишился жилья и денег

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Житель Ростова-на-Дону лишился крупной суммы денег и жилья после разговора по телефону. Собеседники убедили его якобы помочь следствию поймать черных риелторов, сообщает ГУ МВД России по Ростовской области.

По данным ведомства, неизвестные представились сотрудниками силовых структур и попросили пенсионера посодействовать раскрытию дела — для этого нужно было перевести деньги на «безопасный счет». Россиянин захотел помочь лжеследователям и перевел им 200 тысяч рублей.

Однако мошенники на этом не остановились и убедили мужчину продать квартиру. Злоумышленники пообещали, что как только «черные риелторы» будут пойманы, сделка аннулируется, а деньги вернутся обратно владельцу жилья. Этого не случилось, и вырученные от сделки 4 миллиона рублей так и остались у мошенников. Пенсионер лишился имущества и сбережений.

Ранее россиян предупредили о новой схеме мошенничества с жильем. Злоумышленники начали вынуждать потерпевших оформлять самозанятость и брать заем у физических лиц под залог недвижимости — так аферистам удается обойти закон о потребкредите и избежать уголовного преследования за нелегальное кредитование.

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    Нина Ташевская
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