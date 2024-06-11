Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
14:11, 11 июня 2024Наука и техника

Люди стали реже пользоваться принтерами

В HP заявили, что люди стали реже пользоваться принтерами после пандемии

Фото: Uli Deck / DPA / Globallookpress.com

Руководители корпорации Hewlett-Packard (HP) заметили снижение запросов на бумажную печать среди клиентов. Об этом сообщает издание The Register.

Выступая на 40-й ежегодной конференции по стратегическим решениям, глава HP Энрике Лорес заявил о кризисе на рынке оргтехники. По его словам, потребители стали реже пользоваться принтерами — после пандемии коронавируса в 2020 году люди начали печатать документы на 20 процентов реже.

В HP, которая является одним из главных производителей принтеров и печатной техники в мире, отметили, что это связано с гибридной формой работы, на которую перешли многие предприятия. Считается, что вне офиса пользователи реже печатают документы. «С каждым днем в офисе остается меньше людей, и это привело к уменьшению количества страниц», — заявил Лорес.

В Hewlett-Packard обратили внимание, что их корпоративные клиенты также стали тратить меньше денег на закупку техники и расходных материалов. Срок жизни среднего устройства увеличился. Однако на рынке наблюдается некоторое восстановление — в том числе потому, что корпорации начали печатать больше упаковок и этикеток для своей продукции.

В марте специалисты аналитической компании IDC заявили, что поставки ПК упали на девять процентов в 2023 году из-за пандемии и инфляции. Лидерами рынка остались Dell, HP, Lenovo, NEC и ASUS.

Что думаешь? Оцени!
      Андрей Ставицкий
      Обсудить
      Последние новости

      Глава ФСБ заявил, что военная разведка Украины причастна к атаке на «Крокус». Заказчик теракта до сих пор не назван

      Россиянка с двумя детьми самовольно заняла чужую открытую квартиру

      Вероятность нашествия опасных испанских слизней в Москве оценили

      Звезда сериала «Солдаты» отдал мошенникам все сбережения

      Попавшее в сети у берега России животное весом в десятки тонн сняли на видео

      В России спрогнозировали резкий рост трат населения в интернете

      Макрон прокомментировал свою отставку с поста президента

      Силовики выломали двери в доме главы российского комбината и задержали его

      Украина назвала нужную сумму ежегодных иностранных инвестиций

      Люди стали реже пользоваться принтерами

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше