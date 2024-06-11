В HP заявили, что люди стали реже пользоваться принтерами после пандемии

Руководители корпорации Hewlett-Packard (HP) заметили снижение запросов на бумажную печать среди клиентов. Об этом сообщает издание The Register.

Выступая на 40-й ежегодной конференции по стратегическим решениям, глава HP Энрике Лорес заявил о кризисе на рынке оргтехники. По его словам, потребители стали реже пользоваться принтерами — после пандемии коронавируса в 2020 году люди начали печатать документы на 20 процентов реже.

В HP, которая является одним из главных производителей принтеров и печатной техники в мире, отметили, что это связано с гибридной формой работы, на которую перешли многие предприятия. Считается, что вне офиса пользователи реже печатают документы. «С каждым днем в офисе остается меньше людей, и это привело к уменьшению количества страниц», — заявил Лорес.

В Hewlett-Packard обратили внимание, что их корпоративные клиенты также стали тратить меньше денег на закупку техники и расходных материалов. Срок жизни среднего устройства увеличился. Однако на рынке наблюдается некоторое восстановление — в том числе потому, что корпорации начали печатать больше упаковок и этикеток для своей продукции.

В марте специалисты аналитической компании IDC заявили, что поставки ПК упали на девять процентов в 2023 году из-за пандемии и инфляции. Лидерами рынка остались Dell, HP, Lenovo, NEC и ASUS.