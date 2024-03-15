Названы причины падения рынка компьютеров

IDC: поставки ПК упали на девять процентов в 2023 году из-за пандемии и инфляции

Специалисты аналитической компании International Data Corporation (IDC) назвали причины снижения поставок компьютеров в 2023 году. Об этом сообщается в исследовании на сайте организации.

В актуальном отчете фирмы говорится, что в 2023 году продажи ПК упали на девять процентов. При этом самое значительное снижение произошло в первой половине года, а в четвертом квартале 2023-го поставки стабилизировались и даже выросли на 6,1 процента.

Главными причинами сложившейся ситуации на рынке специалисты назвали инфляцию и пандемию COVID-19. Авторы объяснили, что в 2020 году и позже производители компьютеров из-за дефицита отгрузили на рынок огромное количество устройств.

Аналитики IDC предсказали, что рынок компьютеров вырастет — из-за необходимости обновления на фоне окончания поддержки Windows 10, выпуска новых процессоров и распространению инструментов искусственного интеллекта (ИИ).

Лидером рынка в 2023 году стала компания Dell. Ниже расположились HP, Lenovo, NEC и ASUS.

В начале января специалисты Canalys заявили, что в 2024 году каждый пятый появившийся на рынке ПК будет иметь встроенную поддержку ИИ. Почти 60 процентов ПК с ИИ будет выпущено для организаций и бизнеса.