В Молдавии пройдут военные учения «Щит мира»

В Молдавии с 17 по 28 июня пройдут военные учения «Щит мира»

В Молдавии пройдут международные военные учения «Щит мира» с 17 по 28 июня. Об этом сообщает Министерство обороны республики в своем Telegram-канале.

В ходе учений пройдет несколько перебросок технических подразделений армии из мест постоянной дислокации в учебные центры. Ведомство попросило граждан не пугаться.

Целью учений названа оценка эффективности 22-го миротворческого батальона «Голубые каски» в соответствии с Концепцией оперативных возможностей.

Ранее стало известно, что Молдавия начала стягивать военную технику к границе с Приднестровьем. Кишинев не дает никаких комментариев по этому поводу.