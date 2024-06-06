Молдавия начала стягивать военную технику к границе с Приднестровьем

Молдавия стягивает военную технику на полигон у Бульбоаки возле границы с Приднестровьем. Об этом заявил в сопредседатель Объединенной контрольной комиссии (ОКК) от Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Олег Беляков, передает РИА Новости.
По его словам, такая ситуация создает военную напряженность в регионе.
Он также заявил, что ПМР все время поднимает вопросы о военной технике на полигоне у Бульбоаки, а также о проведении там учений и мобилизационных мероприятий. Однако Кишинев это никак не комментирует.
Ранее Молдавию уличили в накоплении военной техники у границ Приднестровья. В Тирасполе отметили, что обеспокоены милитаризацией, которую проводит Кишинев.