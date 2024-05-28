Молдавию уличили в накоплении военной техники у границ Приднестровья

Сопредседатель ОКК Беляков: Молдавия стягивает военную технику к границам ПМР

Молдавия накапливает военную технику на полигоне у села Бульбоака у границ непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР). В этом Кишинев уличил сопредседатель Объединенной контрольной комиссии (ОКК) от ПМР Олег Беляков, передает РИА Новости.

«Уже на сегодняшний день на полигоне у населенного пункта Бульбоака складированы бронетранспортеры, тяжелое вооружение. Что такое полигон Бульбоака? До города Бендеры 12 километров, до Григориополя 8 километров. Такое количество оружия и боеприпасов и постоянные тренировки не могут не вызывать у нас озабоченности», — заявил он.

По словам Белякова, представители Приднестровья в ОКК постоянно выступают за то, чтобы международным наблюдателям было понятно, что Тирасполь не согласен с такими действиями Кишинева. Он также подчеркнул, что руководство ПМР беспокоит «активность молдавской стороны в проведении милитаризации».

Сопредседатель ОКК напомнил, что Молдавия является нейтральной страной и не выражает агрессии в адрес других своих соседей, но при этом до сих пор находятся в состоянии неурегулированного конфликта с Приднестровьем.

Ранее Олег Беляков сообщил, что российские миротворцы провели тренировку в Приднестровье, рядом с городом Бендеры, несмотря на призывы Кишинева не делать этого. Незадолго до этого бюро по реинтеграции Молдавии призывало российских миротворцев не проверять работоспособность бронетехники на территории ПМР.