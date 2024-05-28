Российские миротворцы провели тренировку в Приднестровье у города Бендеры

Российские миротворцы провели тренировку в Приднестровье, рядом с городом Бендеры, несмотря на призывы Кишинева не делать этого. Об этом рассказал сопредседатель Объединенной контрольной комиссии (ОКК) от непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Олег Беляков, сообщает газета «Приднестровье» в Telegram.

Ранее Бюро по реинтеграции Молдавии призвало российских миротворцев не проверять работоспособность бронетехники на территории ПМР. В Кишиневе назвали подобные действия провокационными, предупредив миротворцев о возможных нежелательных последствиях.

«Эта проверка отражена в плане основных мероприятий миротворческих сил. Никакой эскалации со стороны Приднестровья, о чем необъективно высказывается молдавская сторона, нет. Осуществлялась и проверка боевой техники, была проверка действий групп быстрого реагирования и действий личного состава на постах», — сказал Беляков.

Кроме того, сопредседатель ОКК напомнил, что проверка технической и боевой готовности постов миротворческих сил проходят с 17 мая по 17 июня. По его словам, ранее комиссия дважды в год самостоятельно проверяла боевую готовность, слаженность деятельности подразделений, оборудование постов и делала соответствующие заключения, в то время как сейчас эти сведения поступают от «военной составляющей».