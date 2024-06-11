Подросток пошла в поход с подругой и была найдена бездыханной в реке

Daily Mail: туристку нашли бездыханной во время похода по Швейцарии

Туристка-подросток пошла в поход вместе с семьей подруги и была найдена бездыханной в русле реки в Швейцарии. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации британского таблоида, 16-летняя девушка отправилась в поход по ущельям в Триенте. Она упала с высоты около 90 метров и, несмотря на быструю реакцию экстренных служб, была найдена без признаков жизни.

Спасателям также пришлось помогать отцу приятельницы туристки, который самостоятельно отправился на поиски и застрял в непроходимом месте. Полиция и прокуратура начали расследование.

Ранее 22-летняя туристка отправилась в отпуск с компанией друзей, упала с 18-метровой скалы в США и не выжила. Спутники девушки до приезда врачей пытались ее реанимировать, но безуспешно.

