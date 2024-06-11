Шойгу назвал цель ядерных учений России

Шойгу: ядерные учения — реакция на разрешение Киеву наносить удары по России

Ядерные учения стали адекватной реакцией на фактическое разрешение Киеву от стран Запада наносить удары по гражданским объектам на территории России. Об этом заявил секретарь Совета безопасности страны Сергей Шойгу, чьи слова приводит «Российская газета».

По его мнению, все большему числу стран в мире становится ясно, что безответственное поведение Вашингтона приводит к деградации обстановки в сфере международной безопасности. Шойгу также заявил, что США подталкивают мир к последней черте.

«Напомню, что наши учения — адекватное реагирование на поддержку Западом киевского террористического режима, активное участие натовских военных в боевых действиях на Украине и фактическое разрешение Киеву наносить ракетные удары по российским гражданским объектам», — сказал он.

Помимо того, добавил секретарь Совбеза, Москва при помощи учений отреагировала на наращивание военного потенциала стран НАТО у границ России.

11 июня Минобороны России сообщило о начале второго этапа учений нестратегических ядерных сил совместно с Белоруссией. Во время тренировки отработают вопросы подготовки Вооруженных сил двух стран к боевому применению нестратегического (тактического) ядерного оружия. В оборонном ведомстве уточнили, что учения проводятся для обеспечения суверенитета и территориальной целостности союзного государства.