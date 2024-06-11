В России отреагировали на решение США разрешить поставки оружия «Азову»

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин раскритиковал решение США снять запрет на поставки вооружений украинской бригаде «Азов» (запрещенная в России террористическая организация). Своим мнением по этому поводу он поделился в разговоре с «Лентой.ру».
«Это очевидное подтверждение того, что американцы в своем антироссийском раже даже не понимают, что поддерживают пронацистскую военную машину, олицетворением которой последние два с половиной года является "Азов". Надо об этом прямо сказать. Потому что среди главных лозунгов "Азова" фигурировали абсолютно фашистские идеи. Мы не будем скрывать своего отношения к такой поддержке», — заявил Карасин.
Это вопиющий акт признания законными пронацистские настроения на Украине
При этом сенатор убежден, что поставки вооружений «Азову» не повлияют на ситуацию в зоне специальной военной операции (СВО).
«На поле боя все решают абсолютно другие факторы. Как показывает практика и события последних месяцев, на поле боя решает воля наших бойцов, военно-техническое состояние подразделений и воля к победе», — заключил он.
11 июля стало известно, что администрация президента США Джо Байдена сняла запрет на поставки вооружений украинской бригаде «Азов». «Азову» было запрещено использовать американское оружие около десяти лет в связи с «расистскими, ксенофобскими и ультранационалистическими взглядами» некоторых основателей бригады, а также обвинениями в гуманитарных нарушениях.