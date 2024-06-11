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14:01, 11 июня 2024Россия

В России отреагировали на решение США разрешить поставки оружия «Азову»

Сенатор Карасин раскритиковал решение США разрешить поставки оружия «Азову»
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин раскритиковал решение США снять запрет на поставки вооружений украинской бригаде «Азов» (запрещенная в России террористическая организация). Своим мнением по этому поводу он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

«Это очевидное подтверждение того, что американцы в своем антироссийском раже даже не понимают, что поддерживают пронацистскую военную машину, олицетворением которой последние два с половиной года является "Азов". Надо об этом прямо сказать. Потому что среди главных лозунгов "Азова" фигурировали абсолютно фашистские идеи. Мы не будем скрывать своего отношения к такой поддержке», — заявил Карасин.

Это вопиющий акт признания законными пронацистские настроения на Украине

Григорий Карасинпредседатель комитета Совета Федерации по международным делам

При этом сенатор убежден, что поставки вооружений «Азову» не повлияют на ситуацию в зоне специальной военной операции (СВО).

«На поле боя все решают абсолютно другие факторы. Как показывает практика и события последних месяцев, на поле боя решает воля наших бойцов, военно-техническое состояние подразделений и воля к победе», — заключил он.

11 июля стало известно, что администрация президента США Джо Байдена сняла запрет на поставки вооружений украинской бригаде «Азов». «Азову» было запрещено использовать американское оружие около десяти лет в связи с «расистскими, ксенофобскими и ультранационалистическими взглядами» некоторых основателей бригады, а также обвинениями в гуманитарных нарушениях.

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