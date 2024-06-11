Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:33, 11 июня 2024Мир

США разрешили поставки вооружений «Азову». Почему администрация Байдена сняла многолетний запрет?

WP: Госдепартамент США заявил о снятии запрета на поставки вооружений «Азову»

Фото: Julia Nikhinson / Reuters

Администрация президента США Джо Байдена сняла запрет на поставки вооружений украинской бригаде «Азов» (запрещенная в России террористическая организация).

«Азову» было запрещено использовать американское оружие около десяти лет в связи с «расистскими, ксенофобскими и ультранационалистическими взглядами» некоторых основателей бригады, а также обвинениями в гуманитарных нарушениях.

Материалы по теме:
Российская армия наступает на Харьков. Чем это грозит Украине и как успехи на фронте изменят ход СВО?
Российская армия наступает на Харьков.Чем это грозит Украине и как успехи на фронте изменят ход СВО?
13 мая 2024
«Идет война на истощение» Что стоит за российским наступлением на Харьков и как США намерены переломить ход СВО?
«Идет война на истощение»Что стоит за российским наступлением на Харьков и как США намерены переломить ход СВО?
15 мая 2024
Запад хочет разрешить Украине наносить удары по России иностранным оружием. Куда могут долететь ракеты ВСУ?
Запад хочет разрешить Украине наносить удары по России иностранным оружием.Куда могут долететь ракеты ВСУ?
31 мая 2024

Госдеп провел «тщательную проверку» «Азова»

Согласно заявлению Госдепартамента, бригада прошла «тщательную проверку» в соответствии с «законом Лихи», который не позволяет Вашингтону оказывать военную помощь подразделениям иностранных войск, уличенным в нарушении прав человека.

По итогам проверки Госдеп не обнаружил «никаких доказательств» нарушений, поэтому «Азов» будет иметь доступ к американскому оружию как и любое другое подразделение Вооруженных сил Украины (ВСУ), говорится в заявлении ведомства.

Материалы по теме:
«Одна раса! Одна нация!» Как националисты из батальона «Азов» построили на Украине собственное государство
«Одна раса! Одна нация!»Как националисты из батальона «Азов» построили на Украине собственное государство
29 марта 2023
«Байден готовит стратегию войны на несколько лет» США посылают многомиллиардную помощь Украине. Как она изменит ход СВО?
«Байден готовит стратегию войны на несколько лет»США посылают многомиллиардную помощь Украине. Как она изменит ход СВО?
24 апреля 2024
«В бой вступают подготовленные бойцы» Как французский Иностранный легион мог оказаться на Украине и чем ответит Россия?
«В бой вступают подготовленные бойцы»Как французский Иностранный легион мог оказаться на Украине и чем ответит Россия?
6 мая 2024

Ранее «Азов» требовал от США исключения из черных списков

В апреле командир «Азова» Денис Прокопенко с позывным Редис потребовал от американских властей исключения бригады из черных списков и предоставления ее бойцам доступа к иностранному оружию. Нежелание Вашингтона пойти на такой шаг он назвал нонсенсом.

Самое главное: сколько еще украинских военных (...) должны получить ранения из-за отсутствия необходимого современного западного вооружения, чтобы "Азов" наконец убрали из (...) всех черных списков?

Денис Прокопенкокомандир «Азова»

Кроме того, в офис президента Украины Владимира Зеленского была направления петиция о разблокировании передачи оружия и помощи бригаде «Азов».

Однако, как сообщал Прокопенко, публикация петиции была отклонена. Он напомнил, что «Азов» не получает американскую помощь из-за поправок в законах США, действующих с 2017 года, которые блокируют «предоставление оружия и обеспечение обучения или другой помощи для батальона "Азов"».

В Офисе президента объяснили отказ опубликовать петицию тем, что данный вопрос не относится к компетенции Зеленского.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      США разрешили поставки вооружений «Азову». Почему администрация Байдена сняла многолетний запрет?

      В Москве показали работающего на нестандартных частотах «Воробья»

      Украинский пленный рассказал о «мини-котлах» на харьковском направлении

      Российские штурмовики продвинулись в сторону села Константиновка под Угледаром

      В Южной Корее заявили о случайном вторжении солдат КНДР

      Роспатент согласился аннулировать патент судившегося с Apple изобретателя

      Назван средний чек трат на выпускной в 2024 году

      Попавшая в тюрьму на 12 лет женщина поссорилась с братом из-за одного требования

      Дибров рассказал о перенесенном инсульте

      Во Франции раскрыли план Запада по Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше