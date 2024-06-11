США разрешили поставки вооружений «Азову». Почему администрация Байдена сняла многолетний запрет?

WP: Госдепартамент США заявил о снятии запрета на поставки вооружений «Азову»

Администрация президента США Джо Байдена сняла запрет на поставки вооружений украинской бригаде «Азов» (запрещенная в России террористическая организация).

«Азову» было запрещено использовать американское оружие около десяти лет в связи с «расистскими, ксенофобскими и ультранационалистическими взглядами» некоторых основателей бригады, а также обвинениями в гуманитарных нарушениях.

Госдеп провел «тщательную проверку» «Азова»

Согласно заявлению Госдепартамента, бригада прошла «тщательную проверку» в соответствии с «законом Лихи», который не позволяет Вашингтону оказывать военную помощь подразделениям иностранных войск, уличенным в нарушении прав человека.

По итогам проверки Госдеп не обнаружил «никаких доказательств» нарушений, поэтому «Азов» будет иметь доступ к американскому оружию как и любое другое подразделение Вооруженных сил Украины (ВСУ), говорится в заявлении ведомства.

Ранее «Азов» требовал от США исключения из черных списков

В апреле командир «Азова» Денис Прокопенко с позывным Редис потребовал от американских властей исключения бригады из черных списков и предоставления ее бойцам доступа к иностранному оружию. Нежелание Вашингтона пойти на такой шаг он назвал нонсенсом.

Самое главное: сколько еще украинских военных (...) должны получить ранения из-за отсутствия необходимого современного западного вооружения, чтобы "Азов" наконец убрали из (...) всех черных списков? Денис Прокопенко командир «Азова»

Кроме того, в офис президента Украины Владимира Зеленского была направления петиция о разблокировании передачи оружия и помощи бригаде «Азов».

Однако, как сообщал Прокопенко, публикация петиции была отклонена. Он напомнил, что «Азов» не получает американскую помощь из-за поправок в законах США, действующих с 2017 года, которые блокируют «предоставление оружия и обеспечение обучения или другой помощи для батальона "Азов"».

В Офисе президента объяснили отказ опубликовать петицию тем, что данный вопрос не относится к компетенции Зеленского.