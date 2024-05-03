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13:30, 3 мая 2024Бывший СССР

Офис президента Украины отказался помочь «Азову» в получении американской помощи

В «Азове» сообщили об отклонении петиций о передаче им американского оружия
Денис Прокопенко

Денис Прокопенко. Фото: President of Ukraine / Reuters

Сайт президента Украины Владимира Зеленского дважды отклонил петицию о разблокировании передачи оружия и помощи 12-й бригаде специального назначения «Азов» (внесен в список террористических организаций и запрещен в России) со стороны США. Об этом рассказал командир бригады Денис Прокопенко в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Публикация петиции, призывающей политическое руководство Украины приложить все усилия, чтобы поправка о запрете предоставления "Азову" американского оружия была изъята из законов США о консолидированных ассигнованиях, была отклонена», — заявил он.

Как сообщил Telegram-канал «Политика Страны», в Офисе президента (ОП) объяснили отказ опубликовать петицию тем, что данный вопрос не относится к компетенции Зеленского.

Прокопенко напомнил, что «Азов» не получает американскую помощь из-за поправок в законах США, действующих с 2017 года, которые блокируют «предоставление оружия и обеспечение обучения или другой помощи для батальона "Азов"». Ранее Прокопенко требовал у США убрать батальон из всех черных списков и дать «азовцам» доступ к иностранному оружию.

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      Александр Курбатов
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