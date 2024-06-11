США сняли запрет на поставки вооружений «Азову»

WP: администрация США сняла запрет на поставки вооружений бригаде «Азов»

Администрация США сняла запрет на поставки вооружений украинской бригаде «Азов» (запрещенная в России террористическая организация). Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на Госдепартамент.

Как отмечается в материале, «Азову» было запрещено использовать американское оружие около десяти лет в связи с «расистскими, ксенофобскими и ультранационалистически взглядами» некоторых их основателей бригады, а также обвинениями в гуманитарных нарушениях.

Теперь же «Азов» будет иметь доступ к американскому оружие как и любое другое подразделение Вооруженных сил Украины (ВСУ), поскольку бригада прошла проверку Госдепа, не обнаружившего «никаких доказательств» нарушений.

В апреле командир «Азова» Денис Прокопенко с позывным Редис потребовал у США исключить бригаду из черных списков и дать ей доступ к иностранному оружию.