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03:57, 11 июня 2024Мир

США сняли запрет на поставки вооружений «Азову»

WP: администрация США сняла запрет на поставки вооружений бригаде «Азов»

Фото: Reuters

Администрация США сняла запрет на поставки вооружений украинской бригаде «Азов» (запрещенная в России террористическая организация). Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на Госдепартамент.

Как отмечается в материале, «Азову» было запрещено использовать американское оружие около десяти лет в связи с «расистскими, ксенофобскими и ультранационалистически взглядами» некоторых их основателей бригады, а также обвинениями в гуманитарных нарушениях.

Теперь же «Азов» будет иметь доступ к американскому оружие как и любое другое подразделение Вооруженных сил Украины (ВСУ), поскольку бригада прошла проверку Госдепа, не обнаружившего «никаких доказательств» нарушений.

В апреле командир «Азова» Денис Прокопенко с позывным Редис потребовал у США исключить бригаду из черных списков и дать ей доступ к иностранному оружию.

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      Марина Совина
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