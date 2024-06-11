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14:06, 11 июня 2024Экономика

Власти российского города спрятались в «зазеркалье»

Администрация Химок отгородилась двухметровыми зеркалами вместо заборов

Администрация подмосковных Химок отгородилась двухметровыми зеркалами вместо заборов. О том, что она фактически спряталась в зазеркалье, сообщает Telegram-канал Mash.

Изначально территория администрации была обнесена обычным кованым забором, который затем заменили на бетонный двухметровый и установили десятки камер видеонаблюдения по периметру. В ответ на недовольство местных жителей власти обвесили серое ограждение зеркалами.

На записи, сделанной одним из жителей Химок, видно высокое и длинное ограждение. Зеркала висят даже на воротах и входной двери на территорию. Горожане опасаются, что необычно оформленный «забор» может оказаться травмоопасным, так как отражение в зеркалах можно легко принять за «настоящий» вид улицы и случайно врезаться в них, особенно ночью.

Ранее жители негазифицированного Братска Иркутской области пожаловались на баннер про добычу газа, установленный в городе.

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      Полина Кислицына
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