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14:48, 12 февраля 2024Среда обитания

Жители негазифицированного города России пожаловались на баннер про добычу газа

Жители негазифицированного Братска пожаловались на билборд про добычу газа

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Жители Братска Иркутской области, который фактически не газифицирован, пожаловались на установленный в городе баннер про добычу газа. Об этом сообщает издание «Подъем».

Билборд с надписью «Россия — мировой лидер по добыче природного газа» установили в микрорайоне Падун недалеко от местной теплоэлектростанции. В ответ на это братчане отметили, что большинство домов в городе не газифицированы, а сама теплоэлектростанция отапливается углем.

В мэрии Братска журналисту издания рассказали, что билборд установило частное лицо, а власти работают над газификацией. «В настоящее время силами ООО "Газпром газораспределения Томск" осуществляются мероприятия по социальной догазификации частных домовладений, результатом которых к 2026 году должна быть обеспечена возможность подключения к сетям более восьми тысяч домовладений. Построены сети газораспределения в жилых районах Сухой, Осиновка. Осуществлено строительство внутрипоселкового газопровода жилого района Гидростроитель. Общий объем финансового обеспечения составил 127,1 миллиона рублей», — заявил представитель администрации.

Он добавил, что «работы по контрактам выполнены досрочно в полном объеме», а в данный момент проектируются сети переходов газопроводов с правобережной на левобережную часть Братска.

В январе стало известно, что власти Верхнеуральска установили взрывоопасную двухметровую скульптуру на задвижку газопровода.

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      Полина Кислицына
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