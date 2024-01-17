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14:16, 17 января 2024Среда обитания

В российском городе установили взрывоопасную скульптуру

Власти Верхнеуральска установили скульптуру на газовые трубы

Фото: РИА Новости

Власти Верхнеуральска установили двухметровую скульптуру на задвижку газопровода. Арт-объект грозит взорваться в случае утечки, опасаются члены городского движения «Наследие». Об этом они написали в своем сообществе «ВКонтакте».

Скульптура, возведенная в городе неподалеку от бассейна, представляет собой бело-голубой мяч с пиктограммой волейбола. Памятник такой формы может стать резервуаром для скопления газа в случае перепада температур, считают специалисты. При этом строительство ближе чем в двух метрах от задвижки высокого давления запрещено правилами безопасности.

Как выяснили местные жители, установка арт-объекта согласована с ЖЭКом и «Газпромом». Мяч на газовых трубах, по словам чиновников, не герметичен, поэтому оборудование всегда доступно для проверки. Однако начальник газового участка в ответ на запрос Mash признался, что не знал про взрывоопасную скульптуру.

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Ранее в другом российском городе, Кургане, автомобилисты испугались скульптуры коня. В сети фигуру сравнили со всадником Апокалипсиса и предположили, что с ее помощью водителей хотят заставить снижать скорость и соблюдать правила.

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      Виктория Клабукова
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