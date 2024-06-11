Членам ликвидированной ФСБ российской ячейки АУЕ вынесли приговор

Под Ярославлем осудили четверых членов ячейки АУЕ, ликвидированной ФСБ

В Рыбинске Ярославской области суд вынес приговор в отношении четырех мужчин в возрасте от 28 до 40 лет за организацию ячейки экстремистского международного общественного движения «Арестантское уголовное единство» (АУЕ) (признано в РФ экстремистским и запрещено) и участие в ней. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении ФСБ России.

Организатор получил шесть лет девять месяцев колонии строгого режима, а участники — от двух лет шести месяцев до четырех лет колонии строгого и особого режимов.

Как «Ленте.ру» рассказали в региональном управлении Следственного комитета России, один из подсудимых, отбывая наказание в колонии, с 2020 по 2022 год организовал экстремистскую ячейку на территории четырех исправительных учреждений. Для этого он склонил осужденных к неповиновению тюремщиков и нарушениям правил распорядка. Организацией пропаганды мужчина занимался через группу в мобильном приложении.

Трое других подсудимых отбывали наказание в Ярославле, Рыбинске и Угличе. Там они вовлекали в ячейку новых участников и занимались пропагандой. Ячейку ликвидировали сотрудники ФСБ.

Ранее сообщалось, что прокурор просит приговорить к 12,5 года авторитета Марика за пропаганду АУЕ.

