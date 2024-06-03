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12:58, 3 июня 2024Силовые структуры

Для криминального авторитета Марика запросили 12,5 года за пропаганду АУЕ

Прокурор просит приговорить к 12,5 года авторитета Марика за пропаганду АУЕ
СюжетВоры в законе:

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Пермском краевом суде прокурор выступил в прениях сторон и попросил приговорить к 12,5 года лишения свободы криминального авторитета Марата Мусина (Марик) за пропаганду движения АУЕ (признано в РФ экстремистским и запрещено). Об этом сообщает Properm.ru.

Гособвинитель Юрий Соболев попросил суд учесть ранее назначенное мужчине наказание за торговлю наркотиками. По его словам, первые пять лет Марик должен провести в тюрьме. Также прокурор предложил оштрафовать его на 330 тысяч рублей.

Следователи вменяют мужчине участие в деятельности экстремистской организации и занятие высшего положения в преступной иерархии. По версии следствия, он, отбывая наказание в соликамской ИК-9 с 30 октября 2020 года до 1 января 2021 года, пропагандировал идеи криминальной субкультуры.

Марик стал положенцем по решению вора в законе Чиро Шонии, известного в криминальном мире как Чиро Гальский. Он также контролировал «общак» в исправительных учреждениях Пермского края, назначал «смотрящих» за отрядами и выкрикивал запрещенные лозунги.

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      Любовь Ширижик
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