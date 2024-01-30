Криминального авторитета Марика отдали под суд за положение в преступном мире

В Перми перед судом предстанет криминальный авторитет Марик за АУЕ

В Перми под суд отдали криминального авторитета Марата Мусина по прозвищу Марик, сидевшего в ИК-9, за пропаганду запрещенного в России экстремистского движения «Арестантское уголовное единство» (АУЕ). Об этом сообщает URA.RU.

Следователи вменяют мужчине участие в деятельности экстремистской организации и занятие высшего положения в преступной иерархии, уточнили «Ленте.ру» в региональном управлении Следственного комитета России. По версии следствия, он, отбывая наказание в колонии с 30 октября 2020-го до 1 января 2021 года, пропагандировал идеи криминальной субкультуры.

Марик стал положенцем по решению вора в законе Чиро Шония, известного в криминальном мире как Чиро Гальский.

29 января сообщалось, что Верховный суд Республики Адыгея оставил в силе приговор в виде четырех лет лишения свободы члену АУЕ, в котором он принимал активное участие, находясь в исправительной колонии.