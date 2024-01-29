Заключенный российской колонии получил срок за соблюдение воровских правил

В Адыгее суд дал 4 года участнику АУЕ за соблюдение воровских правил

Верховный суд Республики Адыгея оставил в силе приговор в виде четырех лет лишения свободы члену запрещенного в России экстремистского движения «Арестантское уголовное единство» (АУЕ), в котором он принимал активное участие, находясь в исправительной колонии. Об этом «Ленте.ру» сообщила объединенная пресс-служба судов региона.

Теучежский районный суд признал мужчину виновным по статье 282.2 УК РФ («Организация деятельности экстремистской организации»).

По данным следствия, осужденный, отбывая наказание в адыгейской колонии, вступил в АУЕ в июле 2019 года. Он соблюдал воровские правила, продвигал устои тюремной жизни, высказывался в поддержку экстремистского движения и занимался поиском новых членов запрещенной группы среди заключенных.

27 декабря 2023 года сообщалось, что в Забайкальском крае сотрудники ФСБ задержали на выходе из колонии сторонника АУЕ. Он, отбывая наказание за особо тяжкое преступление, установил в спецучреждении криминальную иерархию, вел пропаганду субкультуры и организовал сбор так называемого общака. К тем заключенным, которые отказывались соблюдать установленные порядки, применяли физическое воздействие.

