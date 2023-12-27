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09:44, 27 декабря 2023Силовые структуры

ФСБ задержала сторонника АУЕ в день выхода из российской колонии

В Забайкалье ФСБ задержала сторонника АУЕ в день выхода из колонии

Фото: Russian FSB press service / Globallookpress.com

В Забайкальском крае сотрудники ФСБ задержали сторонника запрещенного в России экстремистского движения «Арестантское уголовное единство» (АУЕ). Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении ведомства.

По данным силовиков, фигурант, отбывая наказание за особо тяжкое преступление, установил в колонии иерархию, вел пропаганду субкультуры и организовал сбор так называемого общака. К тем заключенным, которые отказывались соблюдать установленные порядки, применяли физическое воздействие.

Возбуждено уголовное дело по статье 282.2 УК РФ («Организация деятельности экстремистской организации»). Мужчина находится в СИЗО.

Ранее сообщалось, что в Красноярске 36-летнего мужчина показал в колонии тату с символикой запрещенного АУЕ и попал под следствие.

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      Илона Палей
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