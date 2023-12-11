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09:32, 11 декабря 2023Силовые структуры

Россиянин показал в колонии тату с символикой АУЕ и попал под следствие

В Красноярске мужчина показал в колонии тату с экстремисткой символикой

Фото: Евгений Асмолов / Коммерсантъ

В Красноярске 36-летнего местного жителя обвинили в публичной демонстрации символики экстремистской организации. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, в октябре мужчина отбывал наказание в колонии за особо тяжкое преступление. Он показывал сокамерникам татуировки с символикой запрещенного в России экстремистского движения «Арестантское уголовное единство». При этом россиянин уже получал административное наказание за аналогичное нарушение и осознавал последствия.

Теперь против него возбудили уголовное дело по части 1 статьи 282.4 («Публичное демонстрирование символики экстремистских организаций, лицом, подвергнутым административному наказанию за любое из административных правонарушений, предусмотренных статьей 20.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях») УК РФ.

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      Екатерина Кашурникова
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