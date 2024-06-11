Посол России в Киргизии завершил дипломатическую миссию

Посол России в Киргизии Удовиченко завершил дипломатическую миссию

Посол России в Киргизии Николай Удовиченко завершил дипломатическую миссию в Бишкеке, передает РИА Новости.

«Посол России в Кыргызстане Николай Удовиченко был принят министром иностранных дел Кыргызстана Жээнбеком Кулубаевым по случаю завершения своей дипломатической миссии», — сказано в сообщении пресс-службы российского дипведомства.

Помимо этого, Кулумбаев поздравил Удовиченко с предстоящим Днем России и выразил признательность за работу в развитии отношений РФ и Киргизии.

Ранее стало известно, что Москва безвозмездно передала Киргизии 120 тонн растительного масла в качестве продовольственной помощи. Помощь была предоставлена через Всемирную продовольственную программу Организации Объединенных Наций.