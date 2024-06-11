Киргизия получила от России 120 тонн растительного масла в качестве помощи

Москва безвозмездно передала Киргизии 120 тонн растительного масла в качестве продовольственной помощи. Об этом сообщила пресс-служба генконсульства России в Оше, передает РИА Новости.

Помощь была предоставлена через Всемирную продовольственную программу Организации Объединенных Наций (ООН). В передаче провизии участвовали представители генконсульства России в Оше.

Ранее в Киргизии полностью закончилось место на складах для российских товаров. Кроме того, в республике отмечается резкое подорожание складских помещений.

В октябре 2022 года Россия также передавала Киргизии продовольственную помощь в виде 1890 тонн муки и 60 тонн растительного масла. Поставки были сделаны в рамках добровольных целевых взносов российской стороны в фонд Всемирной продовольственной программы ООН в размере 11 миллионов долларов (978 миллионов рублей).