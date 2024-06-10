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12:53, 10 июня 2024Экономика

В странах ближнего зарубежья почти закончились свободные склады

Аренда складов резко подорожала в странах Центральной Азии и Закавказья

Фото: Sergey Elagin / Business Online / Globallookpress.com

За год объем качественных складов в Белоруссии, государствах Центральной Азии и Закавказья вырос на 14 процентов и в I квартале составил уже 4,1 миллиона квадратных метров. Такие данные NF Group опубликовало издание «Коммерсантъ». Эксперты полагают, что рост продолжится, и за два года этот показатель дойдет до 5,6 миллиона квадратных метров. Главная причина такой динамики — высокий спрос со стороны российских компаний.

Всего в странах ближнего зарубежья осталось около двух процентов свободных складов. За год в Азербайджане этот показатель снизился с 13,3 процента до 1,2 процента, а в Узбекистане с 4,5 процента до нуля. В Киргизии, Таджикистане и Грузии пустые площади закончились. В Армении таковых только 1,1 процента.

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Как следствие — резко дорожает аренда складских помещений. Например, в Казахстане средняя стоимость аренды складов класса А за год увеличилась на 35,3 процента, до 153 долларов за один квадратный метр в год. В Узбекистане цены выросли до 156 долларов. В Киргизии отмечается 20-процентное подорожание объектов класса В — до 72 долларов за «квадрат». Эксперты подсчитали, что в среднем аренда качественного склада в Центральной Азии обходится в 114-156 долларов, в Москве и области — 124 доллара, а в российских регионах — 108 долларов.

Одной из причин усиливающегося спроса на складские помещения называют растущий объем международного грузового трафика. Через государства бывшего СССР в Россию идут продукты питания, электроника, текстиль, автомобили, промышленное оборудование. Такую динамику объясняют ростом потребительского спроса в РФ.

В начале 2024 года резкая нехватка складов для временного хранения товаров из Китая, обнаружилась на Дальнем Востоке. Тогда дефицит возник на фоне ажиотажного потока продукции из КНР. Тогда же перевозчики попросили российские власти поддержать строительство новых складов на пограничных переходах Дальнего Востока.

А осенью прошлого года стало известно, что стоимость аренды складов в постсоветских странах с начала 2023 года выросла на 25-30 процентов. Таков результат бурного развития российского параллельного импорта. В Грузии, Армении, Киргизии, Таджикистане, Белоруссии и Казахстане российские компании с 2022 года заняли 250 тысяч квадратных метров складских площадей.

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