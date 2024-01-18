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09:21, 18 января 2024Экономика

В России перестало хватать складов для приема товаров из одной страны

«Ъ»: на Дальнем Востоке стало не хватать складов для хранения товаров из Китая

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

На Дальнем Востоке стало не хватать складских помещений для временного хранения товаров из Китая. Дефицит образовался на фоне ажиотажного потока продукции из КНР, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка.

На фоне нехватки логистических площадей автомобильные перевозчики попросили президента России Владимира Путина поддержать строительство новых складов на пограничных переходах Дальнего Востока. Речь идет в том числе о присвоении прилегающим территориям статуса ТОР (территории опережающего развития).

Основатель логистической компании ПЭК и глава комитета по логистике «Деловой России» Вадим Филатов счел нынешнюю ситуацию проблематичной и назвал «сдерживающим фактором» для наращивания приема товаров из Китая то, что мультимодальных складских комплексов перестало хватать для этой страны. «Складов категорически не хватает на прилегающих территориях. Не то что класса А или А+ — класса G не найти», — посетовал Филатов.

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Нехватка складских помещений на Дальнем Востоке образовалась на фоне рекордных объемов торговли России и Китая. Ранее аналитики Главного таможенного управления КНР сообщили, что по итогам 2023 года товарооборот двух стран достиг уровня в 240,11 миллиарда долларов в денежном выражении. При этом суммарные объемы экспорта китайской продукции в РФ за этот период увеличились на 46,9 процента и достигли отметки почти в 110,97 миллиарда долларов, заключили в ведомстве.

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