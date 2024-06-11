Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Джессика Пегула
2:0
Завершен
Александра Саснович
Хертогенбосх (ж)
Япония
3:0
2-й тайм
live
Сирия
ЧМ-2026 - Азия|Группа B. 6-й тур
Южная Корея
0:0
1-й тайм
live
Китай
ЧМ-2026 - Азия|Группа C. 6-й тур
Кения
Сегодня
16:00 (Мск)
Кот-д'Ивуар
ЧМ-2026 - Африка|Группа F. 4-й тур
Азербайджан
Сегодня
17:00 (Мск)
Казахстан
Товарищеские матчи (сборные) - 2024|Товарищеские матчи
Португалия
Сегодня
21:45 (Мск)
Ирландия
Товарищеские матчи (сборные) - 2024|Товарищеские матчи
14:03, 11 июня 2024Спорт

Названо возможное наказание для футболиста РПЛ за шутку о миллиардах от «Зенита»

Юрист Алексеев: пошутившему о миллиардах «Зенита» футболисту грозит штраф
Сергей Песьяков

Сергей Песьяков. Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Голкипер «Крыльев Советов» Сергей Песьяков, ранее представлявший «Ростов», может понести наказание в виде штрафных санкций и дисквалификации за шутку о миллиардах от «Зенита», заявил в разговоре с «Лентой.ру» спортивный юрист Сергей Алексеев.

«В соответствии с действующим российским законодательством и спортивным правом, договорные матчи и другие проявления коррупции в спорте запрещены. Если в высказывании есть указание на то, что такого рода обстоятельства имели место, эти факты нужно расследовать. И, в случае, если деяние имело место, возможно возбуждение дела и привлечение к ответственности сразу по двум направлениям», — предупредил юрист.

По словам Алексеева, комитет по этике может рассмотреть дело и применить санкции к Песьякову. Это может быть штраф или дисквалификация. Также возможно и возбуждение уголовного дела за противоправное влияние на результаты спортивных соревнований.

«Свобода слова имеет место, но в рамках закона. Если окажется, что сказанное не было шуткой, может наступить ответственность. Потому что на данный момент не понятно, что именно подразумевал Песьяков и как это воспримет публика. Может, как пропаганду договорных матчей», — добавил Алексеев.

Ранее Песьяков заявил, что ему пришло много сообщений после ошибки в решающем матче чемпионата России, благодаря которой победу в турнире одержал «Зенит». «На самом деле все комментарии однотипные. Самый распространенный — "за сколько?". С женой все никак не можем потратить миллиарды, которые нам "Зенит" перевел. Пытаемся, но что-то никак не получается», — пошутил он.

Что думаешь? Оцени!
      Наталия Белова
      Обсудить
      Последние новости

      Глава ФСБ заявил, что военная разведка Украины причастна к атаке на «Крокус». Заказчик теракта до сих пор не назван

      Россиянка с двумя детьми самовольно заняла чужую открытую квартиру

      Вероятность нашествия опасных испанских слизней в Москве оценили

      Звезда сериала «Солдаты» отдал мошенникам все сбережения

      Попавшее в сети у берега России животное весом в десятки тонн сняли на видео

      В России спрогнозировали резкий рост трат населения в интернете

      Макрон прокомментировал свою отставку с поста президента

      Силовики выломали двери в доме главы российского комбината и задержали его

      Украина назвала нужную сумму ежегодных иностранных инвестиций

      Люди стали реже пользоваться принтерами

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше