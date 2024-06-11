Названо возможное наказание для футболиста РПЛ за шутку о миллиардах от «Зенита»

Юрист Алексеев: пошутившему о миллиардах «Зенита» футболисту грозит штраф

Голкипер «Крыльев Советов» Сергей Песьяков, ранее представлявший «Ростов», может понести наказание в виде штрафных санкций и дисквалификации за шутку о миллиардах от «Зенита», заявил в разговоре с «Лентой.ру» спортивный юрист Сергей Алексеев.

«В соответствии с действующим российским законодательством и спортивным правом, договорные матчи и другие проявления коррупции в спорте запрещены. Если в высказывании есть указание на то, что такого рода обстоятельства имели место, эти факты нужно расследовать. И, в случае, если деяние имело место, возможно возбуждение дела и привлечение к ответственности сразу по двум направлениям», — предупредил юрист.

По словам Алексеева, комитет по этике может рассмотреть дело и применить санкции к Песьякову. Это может быть штраф или дисквалификация. Также возможно и возбуждение уголовного дела за противоправное влияние на результаты спортивных соревнований.

«Свобода слова имеет место, но в рамках закона. Если окажется, что сказанное не было шуткой, может наступить ответственность. Потому что на данный момент не понятно, что именно подразумевал Песьяков и как это воспримет публика. Может, как пропаганду договорных матчей», — добавил Алексеев.

Ранее Песьяков заявил, что ему пришло много сообщений после ошибки в решающем матче чемпионата России, благодаря которой победу в турнире одержал «Зенит». «На самом деле все комментарии однотипные. Самый распространенный — "за сколько?". С женой все никак не можем потратить миллиарды, которые нам "Зенит" перевел. Пытаемся, но что-то никак не получается», — пошутил он.