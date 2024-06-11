Футболист пошутил про миллиарды от «Зенита» и оказался под угрозой отстранения

Голкипер «Крыльев Советов» Сергей Песьяков, ранее представлявший «Ростов», рассказал, какие комментарии получает от болельщиков. Его слова приводит «РБ Спорт».
Песьяков заявил, что ему пришло много сообщений после ошибки в решающем матче чемпионата России, благодаря которой победу в турнире одержал «Зенит». «На самом деле все комментарии однотипные. Самый распространенный — "за сколько?" С женой все никак не можем потратить миллиарды, которые нам "Зенит" перевел. Пытаемся, но что-то никак не получается», — пошутил он.
По информации Telegram-канала «Первый спорт», из-за шутки Песьяков оказался под угрозой отстранения и штрафа в размере миллиона рублей. Ранее за подобное высказывание — про денежную премию от «Краснодара» — был условно дисквалифицирован на три месяца и оштрафован на 100 тысяч рублей полузащитник казанского «Рубина» Руслан Безруков.
В РФС подчеркнули, что даже намеки на стимулирование третьей стороной считаются грубыми нарушениями регламентов организации, Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).