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13:54, 4 июня 2024Спорт

Российского футболиста дисквалифицировали за шутку

Футболиста «Рубина» Безрукова дисквалифицировали за шутку о денежной премии

Фото: Sergey Elagin / Globallookpress.com

Полузащитника казанского «Рубина» Руслана Безрукова условно дисквалифицировали на три месяца за шутку после матча чемпионата России против петербургского «Зенита». Об этом сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).

Также спортсмен был оштрафован на сто тысяч рублей. Члены комитета РФС выявили нарушение этических норм в высказывании футболиста о денежной премии. В РФС заявили, что решение должно дополнительно обратить внимание футбольной общественности на то, что даже намеки на стимулирование третьей стороной считаются грубыми нарушениями регламентов организации, Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

24 апреля Безруков в шутку потребовал у «Краснодара» премию за победу над «Зенитом» в матче РПЛ. Глава РФС Александр Дюков счел высказывание недопустимым, а комитет по этике пообещал рассмотреть слова полузащитника.

После этого «Рубин» заявил, что применил дисциплинарное наказание к Безрукову. Клуб извинился за слова игрока и назвал их недопустимыми.

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      Анастасия Борисова
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