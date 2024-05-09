Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Диана Шнайдер
2:0
Завершен
Людмила Самсонова
Рим (ж)
Аталанта
Сегодня
22:00 (Мск)
Марсель
Лига Европы|1/2 финала. 2-й матч
Байер
Сегодня
22:00 (Мск)
Рома
Лига Европы|1/2 финала. 2-й матч
Олимпиакос
Сегодня
22:00 (Мск)
Астон Вилла
Лига конференций|1/2 финала. 2-й матч
19:00, 9 мая 2024Спорт

В «Рубине» раскрыли подробности наказания игрока за шутку о денежной премии

Гендиректор «Рубина» Айбатов заявил, что Безрукова не отстранили от матчей

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Генеральный директор «Рубина» Александр Айбатов раскрыл подробности наказания, примененного к игроку клуба Руслану Безрукову, пошутившему о денежной премии от «Краснодара». Его слова приводит «РБ Спорт».

Функционер подчеркнул, что дисциплинарные санкции, это внутреннее дело клуба. «Но никаких отстранений от матчей и от тренировок нет», — заявил Айбатов.

8 мая «Рубин» заявил, что применил дисциплинарное наказание к Безрукову. Клуб извинился за слова игрока и назвал их недопустимыми.

24 апреля Безруков в шутку потребовал у «Краснодара» премию за победу над «Зенитом» в матче РПЛ. Глава РФС Александр Дюков счел высказывание недопустимым, а комитет по этике пообещал рассмотреть слова полузащитника.

Что думаешь? Оцени!
      Алексей Гусев
      Обсудить
      Последние новости

      Оппозиция Армении запустила процедуру импичмента Пашиняна

      В США назвали зону СВО с наиболее серьезными боями

      Орбан накормил Си Цзиньпина венгерской кухней и подарил набор фарфора

      Женщина погибла при обстреле ВСУ российского региона

      Прокуратура Польши потребовала арестовать выехавшего в Белоруссию судью

      В Херсоне прозвучало поздравление Сталина

      В «Рубине» раскрыли подробности наказания игрока за шутку о денежной премии

      Захарова отреагировала на слова Туска о присутствии солдат НАТО на Украине

      В России высказались о сети секретных заводов на территории Украины

      Зеленский и Порошенко пропали из базы розыска МВД. Что об этом известно?

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше