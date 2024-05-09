В «Рубине» раскрыли подробности наказания игрока за шутку о денежной премии

Гендиректор «Рубина» Айбатов заявил, что Безрукова не отстранили от матчей

Генеральный директор «Рубина» Александр Айбатов раскрыл подробности наказания, примененного к игроку клуба Руслану Безрукову, пошутившему о денежной премии от «Краснодара». Его слова приводит «РБ Спорт».

Функционер подчеркнул, что дисциплинарные санкции, это внутреннее дело клуба. «Но никаких отстранений от матчей и от тренировок нет», — заявил Айбатов.

8 мая «Рубин» заявил, что применил дисциплинарное наказание к Безрукову. Клуб извинился за слова игрока и назвал их недопустимыми.

24 апреля Безруков в шутку потребовал у «Краснодара» премию за победу над «Зенитом» в матче РПЛ. Глава РФС Александр Дюков счел высказывание недопустимым, а комитет по этике пообещал рассмотреть слова полузащитника.