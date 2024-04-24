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22:32, 24 апреля 2024Спорт

Лидер РПЛ проиграл в домашнем матче казанскому «Рубину»

«Зенит» проиграл казанскому «Рубину» в домашнем матче 25-го тура РПЛ

Фото: Anton Vaganov / Reuters

Питерский «Зенит» проиграл казанскому «Рубину» в домашнем матче 25-го тура РПЛ. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча в Санкт-Петербурге закончилась со счетом 2:0 в пользу гостей. В составе «Рубина» забитыми мячами отличились косовский легионер Мирлинд Даку и белорус Александр Мартынович.

«Зенит», несмотря на поражение от казанского клуба, сохранил за собой первое место в таблице РПЛ, но отрыв от идущего вторым «Краснодара» сократился всего до одного очка. «Краснодар» свой матч 25-го тура выиграл. Южане были сильнее «Балтики» 3:1.

Ранее вратарь «Зенита» Михаил Кержаков жаловался на сложности коммуникации с иностранными одноклубниками. «Не могу сразу сообразить, на каком языке кричать — ​на русском, португальском или английском», — отметил футболист.

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      Илья Костин
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