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18:14, 8 мая 2024Спорт

«Рубин» наказал игрока за шутку о денежной премии от «Краснодара»

«Рубин» наказал футболиста Безрукова за шутку о денежной премии от «Краснодара»
Руслан Безруков и главный тренер Рашид Рахимов

Руслан Безруков и главный тренер Рашид Рахимов. Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Казанский «Рубин» применил дисциплинарное наказание к футболисту Руслану Безрукову, пошутившему о денежной премии от «Краснодара». Об этом сообщается на сайте команды.

Клуб извинился за слова игрока и назвал их недопустимыми. С полузащитником провели разъяснительную беседу.

«Мы с огромным уважением относимся к усилиям Российского футбольного союза (РФС) по очищению российского футбола от любых форм коррупции. Поэтому даже намеки на что-то подобное абсолютно недопустимы», — подчеркнули в «Рубине».

24 апреля Безруков в шутку потребовал у «Краснодара» премию за победу над «Зенитом» в матче чемпионата страны. «"Краснодар", ждем на карту денежки», — заявил футболист в эфире «Матч ТВ». Глава РФС Александр Дюков счел высказывание недопустимым, а комитет по этике пообещал рассмотреть слова полузащитника.

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      Дарья Коршунова
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