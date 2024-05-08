«Рубин» наказал игрока за шутку о денежной премии от «Краснодара»

«Рубин» наказал футболиста Безрукова за шутку о денежной премии от «Краснодара»

Казанский «Рубин» применил дисциплинарное наказание к футболисту Руслану Безрукову, пошутившему о денежной премии от «Краснодара». Об этом сообщается на сайте команды.

Клуб извинился за слова игрока и назвал их недопустимыми. С полузащитником провели разъяснительную беседу.

«Мы с огромным уважением относимся к усилиям Российского футбольного союза (РФС) по очищению российского футбола от любых форм коррупции. Поэтому даже намеки на что-то подобное абсолютно недопустимы», — подчеркнули в «Рубине».

24 апреля Безруков в шутку потребовал у «Краснодара» премию за победу над «Зенитом» в матче чемпионата страны. «"Краснодар", ждем на карту денежки», — заявил футболист в эфире «Матч ТВ». Глава РФС Александр Дюков счел высказывание недопустимым, а комитет по этике пообещал рассмотреть слова полузащитника.