Глава РФС оценил шутку игрока «Рубина» о премии от «Краснодара»

Дюков счел недопустимой шутку игрока «Рубина» Безрукова о деньгах «Краснодара»

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков оценил шутку игрока «Рубина» Руслана Безрукова, который потребовал у «Краснодара» премию за победу над «Зенитом» в матче чемпионата страны. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

По словам главы РФС, он не против юмора. «Есть много областей для шуток. Но оказывать финансовое влияние на результат матча — это недопустимо. С этим должны разобраться. Нужно соблюдать границы, не переходить их. Есть определенные темы, в отношении которых лучше не шутить», — заявил Дюков.

Безруков высказался 24 апреля после победы казанцев в гостях над «Зенитом». Благодаря этому результату «Краснодар» приблизился к лидирующим в РПЛ сине-бело-голубым на расстояние одного очка. «"Краснодар", ждем на карту денежки», — заявил футболист в эфире телеканала «Матч ТВ».

Безруков в нынешнем сезоне провел 14 матчей в РПЛ. В активе полузащитника два забитых мяча.