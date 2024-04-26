Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Кристина Букша
1:2
Завершен
Дарья Касаткина
Мадрид (ж)
Бохум
Сегодня
21:30 (Мск)
Хоффенхайм
Германия - Бундеслига|31-й тур
Монпелье
Сегодня
22:00 (Мск)
Нант
Франция - Лига 1|31-й тур
Реал Сосьедад
Сегодня
22:00 (Мск)
Реал Мадрид
Испания - Примера|33-й тур
Вест Хэм Юнайтед
Завтра
14:30 (Мск)
Ливерпуль
Англия - Премьер-лига|35-й тур
Бавария
Завтра
16:30 (Мск)
Айнтрахт Ф
Германия - Бундеслига|31-й тур
17:52, 26 апреля 2024Спорт

Глава РФС оценил шутку игрока «Рубина» о премии от «Краснодара»

Дюков счел недопустимой шутку игрока «Рубина» Безрукова о деньгах «Краснодара»
Александр Дюков

Александр Дюков. Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков оценил шутку игрока «Рубина» Руслана Безрукова, который потребовал у «Краснодара» премию за победу над «Зенитом» в матче чемпионата страны. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

По словам главы РФС, он не против юмора. «Есть много областей для шуток. Но оказывать финансовое влияние на результат матча — это недопустимо. С этим должны разобраться. Нужно соблюдать границы, не переходить их. Есть определенные темы, в отношении которых лучше не шутить», — заявил Дюков.

Безруков высказался 24 апреля после победы казанцев в гостях над «Зенитом». Благодаря этому результату «Краснодар» приблизился к лидирующим в РПЛ сине-бело-голубым на расстояние одного очка. «"Краснодар", ждем на карту денежки», — заявил футболист в эфире телеканала «Матч ТВ».

Безруков в нынешнем сезоне провел 14 матчей в РПЛ. В активе полузащитника два забитых мяча.

Что думаешь? Оцени!
      Алексей Гусев
      Обсудить
      Последние новости

      У арестованного замглавы Минобороны нашли роскошную недвижимость за миллиарды рублей. Как на это отреагировали в Кремле?

      В водах крупнейшего порта Латинской Америки обнаружили кокаин

      Суд ООН примет решение по иску Никарагуа против Германии из-за поставок Израилю

      Священник ответил на вопрос о греховности поедания кулича до Пасхи

      Суд взял под стражу полицейского за взятку от ударившего ножом москвича

      Россиянин выставил на продажу четыре бракованные монеты за 27 миллионов

      Кристина Орбакайте прогулялась в платье с портретом Аллы Пугачевой

      Иностранная авиакомпания уволила и оставила без зарплаты сотрудников из России

      В России предупредили о последствиях бездумного «увешивания» техники в зоне СВО

      Россиянин неожиданно поймал огромную рыбу и снял ее на видео

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше