Пятилетнего российского ребенка нашли на улице

E1: найденная на улице в Екатеринбурге пятилетняя девочка ищет своих родителей

На улице в Екатеринбурге нашли пятилетнюю девочку, которая ищет своих родителей. Об этом 3 августа сообщает E1.ru.

Полицейские обнаружили ребенка на улице Баумана российского города вечером 2 августа. Портал утверждает, что к тому моменту она уже долгое время была без присмотра взрослых.

Оказалось, что в тот день Соня вместе с отцом поехала кататься на велосипеде. Мужчина оставил ее одну гулять на площадке и пообещал вернуться. Но этого не произошло.

Теперь родителей ищут сотрудники правоохранительных органов, а девочку временно разместили в детском приюте.