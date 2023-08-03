Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:45, 3 августа 2023Россия

Пятилетнего российского ребенка нашли на улице

E1: найденная на улице в Екатеринбурге пятилетняя девочка ищет своих родителей

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

На улице в Екатеринбурге нашли пятилетнюю девочку, которая ищет своих родителей. Об этом 3 августа сообщает E1.ru.

Полицейские обнаружили ребенка на улице Баумана российского города вечером 2 августа. Портал утверждает, что к тому моменту она уже долгое время была без присмотра взрослых.

Оказалось, что в тот день Соня вместе с отцом поехала кататься на велосипеде. Мужчина оставил ее одну гулять на площадке и пообещал вернуться. Но этого не произошло.

Теперь родителей ищут сотрудники правоохранительных органов, а девочку временно разместили в детском приюте.

Что думаешь? Оцени!
    Евгения Куликова
    Обсудить
    Последние новости

    Минобороны подтвердило атаку шести беспилотников на Калужскую область

    88-летняя пенсионерка из Подмосковья отдала аферистам 10 миллионов рублей

    Женщина забыла 28 лет своей жизни из-за опасного заболевания

    Умер известный композитор и автор песен Пугачевой

    Для москвичей устроят свадебный бал в Гостином Дворе

    На Украине рассказали об отсутствии табу в использовании оружия

    Выпуск российской Системы контроля воздушного пространства кратно увеличат

    Разведка Британии возложила вину на кусты за медленное продвижение ВСУ

    Врачи назвали способ укрепить отношения в семье

    Подсчитано число регионов России с опасными лифтами

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости