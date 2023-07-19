Пропавшую в Шахтах шестилетнюю девочку нашли живой

Шестилетнюю девочку, которую увел с детской площадки в Шахтах незнакомец, нашли живой

Шестилетняя девочка, которая пропала днем 18 июля с детской площадки в городе Шахты Ростовской области, нашлась живой. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Она рассказала, что в полицию обратилась родственница девочки, заметив ее исчезновение. Впоследствии выяснилось, что ее увел незнакомый мужчина.

На поиск был поднят личный состав всех подразделений полиции города. Также к поиску были привлечены волонтеры.

Спустя несколько часов в управлении по взаимодействию со СМИ Следственного комитета (СК) России рассказали «Ленте.ру», что подозреваемый в похищении задержан у себя дома. Им оказался житель города Шахты 1981 года рождения. В ближайшее время он будет допрошен следователем.

Девочка находилась рядом с похитителем. Ее осматривают медики.

О пропаже девочки сообщалось вечером 18 июля. Последний раз ее видели в магазине вместе с похитителем. Telegram-канал «112» выяснил, что мужчина заявил прохожим, которые пытались его остановить, что это его дочь.