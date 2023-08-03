Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:47, 3 августа 2023Мир

Суд не стал арестовывать Трампа

Суд в Вашингтоне отпустил Трампа под обязательство о явке и соблюдении законов
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Tasos Katopodis / Reuters

Суд в Вашингтоне не стал арестовывать экс-президента США Дональда Трампа, его отпустят под обязательство о явке и соблюдении законов. Об этом сообщает РИА Новости.

При этом бывший американский лидер заявил, что сдастся, если суд признает его виновным по делу о штурме Капитолия.

Ранее в четверг, 3 августа, Трамп прибыл на суд в Вашингтон, где ему должны быть огласить новые обвинения по делу о штурме Капитолия. Ранее он рассказал в соцсетях, что готов к аресту по обвинениям в штурме Капитолия. Экс-президент США назвал это честью, так как будет арестован за противоборство «мошенническим, украденным выборам».

6 января 2021 года митинг сторонников Трампа, не признающих итоги ноябрьского голосования, по результатам которого президентом был избран Байден, закончился штурмом здания Капитолия и столкновениями с полицией. На следующий день Конгресс США на фоне беспорядков утвердил избрание Джо Байдена президентом.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    В США заявили об отсутствии иллюзий по поводу наступления Украины

    Число поврежденных от града домов на Кубани превысило 200

    Трамп согласился сдаться полиции

    Захарова отреагировала на непризнание Трампом вины по делу о выборах

    Вучич заявил о пропаганде Запада в Сербии

    Суд не стал арестовывать Трампа

    Трамп не признал свою вину в суде

    В Раде раскритиковали участие Китая в переговорах по Украине в Саудовской Аравии

    Путин высказался о таланте актрисы Мирошниченко

    Блинкен в СБ ООН выступил за возобновление зерновой сделки

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости