Суд не стал арестовывать Трампа

Суд в Вашингтоне отпустил Трампа под обязательство о явке и соблюдении законов

Суд в Вашингтоне не стал арестовывать экс-президента США Дональда Трампа, его отпустят под обязательство о явке и соблюдении законов. Об этом сообщает РИА Новости.

При этом бывший американский лидер заявил, что сдастся, если суд признает его виновным по делу о штурме Капитолия.

Ранее в четверг, 3 августа, Трамп прибыл на суд в Вашингтон, где ему должны быть огласить новые обвинения по делу о штурме Капитолия. Ранее он рассказал в соцсетях, что готов к аресту по обвинениям в штурме Капитолия. Экс-президент США назвал это честью, так как будет арестован за противоборство «мошенническим, украденным выборам».

6 января 2021 года митинг сторонников Трампа, не признающих итоги ноябрьского голосования, по результатам которого президентом был избран Байден, закончился штурмом здания Капитолия и столкновениями с полицией. На следующий день Конгресс США на фоне беспорядков утвердил избрание Джо Байдена президентом.