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22:55, 3 августа 2023Мир

Трамп прибыл на суд в Вашингтон

Экс-президент США Трамп прибыл в Вашингтон на суд по делу о штурме Капитолия
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: White House / Global Look Press

Экс-президент США Дональд Трамп 3 августа прибыл на суд в Вашингтон. Ему огласят новые обвинения по делу о штурме Капитолия, об этом сообщают РИА Новости.

Недавно присяжные одобрили обвинение против Трампа по делу о вмешательстве в американские выборы президента в 2020 году. Его могут привлечь к ответственности за сговор «с целью обмана США», «сговор с целью вмешательства в официальные процедуры», «вмешательство и попытку вмешательства в официальные процедуры» и «сговор против прав» и приговорить к более чем 50 годам заключения.

Также в июньском обвинительном заключении имеются такие пункты, как «незаконное хранение секретных документов», «дача ложных показаний» и «заговор с целью препятствования правосудию».

Ранее Трамп рассказал в соцсетях, что готов к аресту по обвинениям в штурме Капитолия. Он назвал это честью, так как будет арестован за противоборство «мошенническим, украденным выборам».

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    Александра Синицына
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