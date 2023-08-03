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21:40, 3 августа 2023Мир

Трамп заявил о готовности быть арестованным

Дональд Трамп заявил, что готов к аресту по обвинениям в штурме Капитолия
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Lindsay DeDario / Reuters

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что готов к аресту по обвинениям в штурме Капитолия. Об этом он написал в своей социальной сети Truth Social.

«Я отправляюсь в Вашингтон, чтобы быть арестованным за то, что бросил вызов мошенническим, украденным выборам. Это большая честь, потому что я буду арестован за вас», — подчеркнул политик.

Ранее Трамп заявил, что ему грозит более пяти веков тюрьмы. «Отчеты показывают, что теперь мне может грозить в общей сложности 561 год в тюрьме», — констатировал политик.

2 августа стало известно, что суд предъявил бывшему американскому лидеру четыре новых обвинения по делу о попытке вмешательства в выборы 2020 года и штурме Капитолия его сторонниками.

В июне политику были предъявлены обвинения по 37 пунктам. В обвинительном заключении имеются такие пункты, как «незаконное хранение секретных документов», «дача ложных показаний» и «заговор с целью препятствования правосудию».

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    Марина Совина
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