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23:49, 2 августа 2023Мир

Трамп заявил о грозящих ему пяти веках тюрьмы

The Hill: экс-президент США Трамп заявил, что ему грозит 561 год тюрьмы

Фото: CNP / AdMedia / Global Look Press

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что ему грозит более пяти веков тюрьмы в рамках дел о попытке вмешательства в выборы 2020 года и штурме Капитолия его сторонниками. Об этом сообщает The Hill со ссылкой на письмо политика к донорам его предвыборной кампании.

«Отчеты показывают, что теперь мне может грозить в общей сложности 561 год в тюрьме», — констатировал Трамп.

Ранее суд предъявил Дональду Трампу четыре новых обвинения по делу о попытке вмешательства в выборы 2020 года и штурме Капитолия его сторонниками. Пресс-служба экс-президента сравнила преследование политика нынешними американскими властями с ситуацией в нацистской Германии 1930-х годов.

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    Марина Совина
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