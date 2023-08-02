Преследование Трампа сравнили с ситуацией в нацистской Германии

Пресс-служба Трампа сравнила его преследование с ситуацией в нацистской Германии

Преследование бывшего лидера США Дональда Трампа нынешними американскими властями можно сравнить с ситуацией в нацистской Германии 1930-х годов. Об этом на платформе Truth Social сообщила пресс-служба экс-президента.

«Беззаконие этих преследований президента Трампа и его сторонников напоминает нацистскую Германию 1930-х годов», — заявили в офисе бизнесмена и политика, отметив, что «президент Трамп всегда следовал закону».

Ранее суд предъявил Дональду Трампу четыре новых обвинения по делу о попытке вмешательства в выборы 2020 года и штурме Капитолия его сторонниками.