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13:57, 2 августа 2023Мир

Преследование Трампа сравнили с ситуацией в нацистской Германии

Пресс-служба Трампа сравнила его преследование с ситуацией в нацистской Германии

Фото: Jim Bourg / Reuters

Преследование бывшего лидера США Дональда Трампа нынешними американскими властями можно сравнить с ситуацией в нацистской Германии 1930-х годов. Об этом на платформе Truth Social сообщила пресс-служба экс-президента.

«Беззаконие этих преследований президента Трампа и его сторонников напоминает нацистскую Германию 1930-х годов», — заявили в офисе бизнесмена и политика, отметив, что «президент Трамп всегда следовал закону».

Ранее суд предъявил Дональду Трампу четыре новых обвинения по делу о попытке вмешательства в выборы 2020 года и штурме Капитолия его сторонниками.

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    Глеб Бажуткин
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